2019-07-12T06:19:57+03:00
Общество

На тюменской почте за покупку журнала будут дарить лотерейные билеты

На издание также действует скидка
Вадим Бегун
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Почта подготовила для тюменцев интересные акции. Фото - пресс-служба УФПС Тюменской области.Почта подготовила для тюменцев интересные акции. Фото - пресс-служба УФПС Тюменской области.
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В рамках акции «Почтальоны удачи» журнал «Почтальоны России» в Тюмени можно приобрести за 275 рубля вместо трехсот и получить в подарок 4 билета моментальной лотереи «Легенды дорог». Тюменский филиал Почты России в летний период для посетителей проводит ряд акций.

– Всего выпущено 9 тематических журналов. Каждый выпуск посвящен почтальонам разных эпох, начиная с 15 века. Особое место в коллекции занимает фронтовой почтальон. В журналах содержатся подробная историческая справка, множество интересных «почтовых» фактов и иллюстраций к ним. Также в каждом номере читатели найдут оригинальную настольную игру, либо выкройки эксклюзивных конвертов, – рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Также там рассказали о другой акции под названием «Купи книгу – вторая в подарок». Так, при покупке любой книги издательства «ЭКСМО» вторую тюменец получит совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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