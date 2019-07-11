2019-07-11T14:50:49+03:00
Общество

Тюменцев будут уведомлять об отключении электричества в интернете

Нужно зайти на сайт компании-поставщика
Вадим Бегун
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Тюменцы узнают о своих долгах за электричество в интернете. Фото - pixabay.com.Тюменцы узнают о своих долгах за электричество в интернете. Фото - pixabay.com.
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«Газпром энергосбыт Тюмень» будет уведомлять юридических лиц – должников об отключениях электроэнергии на сайте компании. Данные обновляются два раза в месяц.

– Такой способ уведомления разрешен российским законодательством, информация о нем размещена в дополнительном соглашении к договорам энергоснабжения. Чтобы получить информацию об отключении за неплатежи, надо зайти на официальный сайт «Газпром энергосбыт Тюмень» и перейти по баннеру на дополнительный интернет-ресурс, – рассказали в акционерном обществе.

Там добавили, что данные выгружаются дважды в месяц – в периоды с 10 по 14 и с 25 по 29 число. Кроме того, запущен раздел «Поиск уведомлений об ограничении», где должник также может найти соответствующую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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