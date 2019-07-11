Тюменцев будут уведомлять об отключении электричества в интернете
«Газпром энергосбыт Тюмень» будет уведомлять юридических лиц – должников об отключениях электроэнергии на сайте компании. Данные обновляются два раза в месяц.
– Такой способ уведомления разрешен российским законодательством, информация о нем размещена в дополнительном соглашении к договорам энергоснабжения. Чтобы получить информацию об отключении за неплатежи, надо зайти на официальный сайт «Газпром энергосбыт Тюмень» и перейти по баннеру на дополнительный интернет-ресурс, – рассказали в акционерном обществе.
Там добавили, что данные выгружаются дважды в месяц – в периоды с 10 по 14 и с 25 по 29 число. Кроме того, запущен раздел «Поиск уведомлений об ограничении», где должник также может найти соответствующую информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU