В Тюмени неделю будут отлавливать бродячих животных

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-11T12:22:05+03:00

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В Тюмени всю следующую неделю будут отлавливать бродячих животных. Работники "ЛесПаркХоза" прочешут более 50 улиц города.

– Отлов производится гуманными способами. Они помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 133/1. Здесь животное пройдет процедуры вакцинации, стерилизации и чипирования, а также получит шанс обрести нового хозяина, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

По информации ведомства, если домашнее животное было отловлено работниками «ЛесПаркХоза», то за все время его пребывания в пункте владельцу необходимо будет возместить расходы за его содержание в бюджет города Тюмени.

Также там рассказали, что отлов будет происходить в парке имени Гагарина, в саду Дружбы, на территориях дачных товариществ «Солнышко», «Березка-3» и более чем на пятидесяти улицах Тюмени, в том числе на улице Республики, Одесской, Минской, 50 лет Октября и Харьковской.

ИСТОЧНИК KP.RU