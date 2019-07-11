В Тюмени пассажир украл у проводницы аппарат для проверки билетов

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-11T07:30:42+03:00

Тюменец украл у проводницы аппарат для проверки билетов и пользовался им как смартфоном. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменец украл у проводницы аппарат для проверки билетов. Она оставила устройство без присмотра.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли кражу, совершенную в пути следования пассажирского поезда № 377 сообщением «Новый Уренгой – Казань».

– К полицейским обратилась одна из сотрудниц поездной бригады. Она пояснила, что во время стоянки поезда на станции Тюмень кто-то похитил у нее устройство, необходимое для проверки поездных билетов, – рассказали в пресс-службе линейного отдела.

Там добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятия был задержан 52-летний жителя города Заводоуковск. Оказалось, что он похитил устройство за несколько минут до выхода на станции Тюмень, воспользовавшись тем, сотрудница вагона оставила на несколько минут устройство без присмотра. В дальнейшем мужчина пользовался считывающим прибором, ведь оно выполняет некоторые функции смартфона.

На тюменца завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU