2019-07-11T07:30:42+03:00
Происшествия

В Тюмени пассажир украл у проводницы аппарат для проверки билетов

Заведено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец украл у проводницы аппарат для проверки билетов и пользовался им как смартфоном.Тюменец украл у проводницы аппарат для проверки билетов и пользовался им как смартфоном.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменец украл у проводницы аппарат для проверки билетов. Она оставила устройство без присмотра.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли кражу, совершенную в пути следования пассажирского поезда № 377 сообщением «Новый УренгойКазань».

– К полицейским обратилась одна из сотрудниц поездной бригады. Она пояснила, что во время стоянки поезда на станции Тюмень кто-то похитил у нее устройство, необходимое для проверки поездных билетов, – рассказали в пресс-службе линейного отдела.

Там добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятия был задержан 52-летний жителя города Заводоуковск. Оказалось, что он похитил устройство за несколько минут до выхода на станции Тюмень, воспользовавшись тем, сотрудница вагона оставила на несколько минут устройство без присмотра. В дальнейшем мужчина пользовался считывающим прибором, ведь оно выполняет некоторые функции смартфона.

На тюменца завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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