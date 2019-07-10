2019-07-10T15:23:52+03:00
Общество

В Тюмени презентуют проект за три миллиарда рублей

Объект имеет архитектурную ценность для формирования облика города
Вадим Бегун
Поделиться:
Крупный проект могут реализовать в Тюмени. Фото - пресс-служба департамента инвестиционной политики Тюменской области.Крупный проект могут реализовать в Тюмени. Фото - пресс-служба департамента инвестиционной политики Тюменской области.
Изменить размер текста:

Новый инновационный комплекс, который объединит в себе лаборатории, высокотехнологичное кернохранилище и инновационное офисное пространство, может появиться в Тюмени. Склад будет рассчитан на 6 тысяч погонных метров керна ежегодно.

– Компания ПАО «Газпром нефть» планирует построить в Тюмени инновационный лабораторный комплекс, который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями «Газпром нефти». Общая площадь здания составляет ориентировочно 12-13 тысяч квадратных метров, – рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на днях состоится встреча со строительными организациями региона для проведения анонса предстоящего строительства объекта, которому дали имя «ИЦ «Геосфера». Сообщается, что здание планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодые тюменцы вынесли из супермаркета шоколад и раздали его прохожим
В Тюменской области уничтожат партию ценной рыбы, которую выловил местный житель
В Тюмени на месяц сузят улицу Мельникайте для транспорта
Сотрудница тюменской клининговой компании крала у клиентов золото
Глава Тюменской области обсудил вопросы паллиативной помощи
В Тюмени при пожаре в частном доме погибла девушка
Директор тюменского предприятия, которого уличили в мошенничестве, пытался дать взятку, чтобы его не судили
Крохотного малыша, обреченного на смерть, спасли тюменские медики
Участок трассы между Тюменью и Екатеринбургом отремонтируют за миллиард рублей
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
Тюменец продал дорогостоящий «Лексус» с миллионными долгами
Тюменских школьников кормили кашами из некачественной крупы
Автомобиль перевернулся на новой развязке в Тюмени
В тюменском пруду нашли яйца паразитических червей
В Тобольске мужчина разбился, выпав из окна пятого этажа
«Отмазал» сына от армии: тюменец выплатит миллионный штраф за дачу взятки врачу
В Тюмени на неделю перекроют автодорогу
Таксист обворовал пьяного клиента в Тюмени
Тюменские дети расскажут о безопасности на батутах рисунками
Дмитрий Губерниев призвал тюменцев к трезвому вождению
Тюменские первоклассники получат транспортную карту до начала учебного года
Тюменцам предлагают прогуляться по сказочной аллее
В центре Тюмени сегодня отключат светофор
Погода на 10 июля в Тюмени: облака вновь закроют солнце
Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата