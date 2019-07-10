В Тюмени презентуют проект за три миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-10T15:23:52+03:00

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Новый инновационный комплекс, который объединит в себе лаборатории, высокотехнологичное кернохранилище и инновационное офисное пространство, может появиться в Тюмени. Склад будет рассчитан на 6 тысяч погонных метров керна ежегодно.

– Компания ПАО «Газпром нефть» планирует построить в Тюмени инновационный лабораторный комплекс, который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями «Газпром нефти». Общая площадь здания составляет ориентировочно 12-13 тысяч квадратных метров, – рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на днях состоится встреча со строительными организациями региона для проведения анонса предстоящего строительства объекта, которому дали имя «ИЦ «Геосфера». Сообщается, что здание планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU