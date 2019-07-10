«Отмазал» сына от армии: тюменец выплатит миллионный штраф за дачу взятки врачу

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-10T09:38:05+03:00

Тюменец не хотел, чтобы его сын служил в армии, и поплатился за это. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.

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Отец жителя Тюмени, который решил «отмазать» сына от армии, потратил крупную сумму, чтобы раздобыть фальшивую справку о негодности к службе в армии. Только вот правда вскрылась, теперь он заплатит еще больше – но уже в казну государства.

– В 2015 году 49-летний местный житель, желая откупить своего сына от прохождения военной службы, передал через посредников взятку в сумме 250 тысяч рублей врачу медицинского учреждения, командированному в состав военно-врачебной комиссии в Тюмень. Тот выдал несоответствующее действительности медицинское заключение, препятствующее прохождению военной службы по призыву, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Таким образом, на основании фальшивого диагноза «застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени, дефект ахиллового сухожилия, незначительное нарушение функций» призывнику присвоили категорию годности «В». Она значит, что молодой человек ограничено годен к военной службе.

Теперь тюменец должен выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU