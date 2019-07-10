2019-07-10T05:00:08+03:00
Общество

Погода на 10 июля в Тюмени: облака вновь закроют солнце

Осадков не будет
Вадим Бегун
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Тучи вновь закроют тюменское небо.Тучи вновь закроют тюменское небо.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 10 июля, в Тюмени весь день небо будет покрыто облаками. Однако вечером погода прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит + 13,+14 градусов, днем потеплеет до 25 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +26. Вечером столбик термометра опустится до отметки +20 градусов.

10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня – Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что, в свою очередь, портит заготовку сена. Если дождь в этот день случается, то будет он идти до так называемого бабьего лета. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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