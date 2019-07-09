2019-07-09T16:49:38+03:00
Авто

В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках

В регионе реализуется Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участкахВ Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участкахФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Тюмени и муниципальных районах уже завершены работы на нескольких особо загруженных участках.

В преддверии сезона отпусков и, как следствие, увеличении дорожного трафика обновлено дорожное покрытие на автотрассе «Тюмень – аэропорт». Перед стартом «АрМИ-2019» отремонтирована автодорога «Подъезд к п. Андреевский». Кроме того, завершён ремонт на шести километрах дороги Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Завершается ремонт участков дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Московский – Дербыши, Богандинский – Червишево – Чаплык.

В Армизонском, Омутинском и Юргинском районах работы выполнены на 30%. В Аромашевском районе заменили пучинистый грунт на дороге «Подъезд к д. Вагина», частично выполнено устройство щебёночного основания и устройство нижнего слоя.

На участке дороги «Голышманово – Аромашево» в Голышмановском районе работы полностью завершены. Более чем полуторакилометровый участок отремонтирован и готов к приёмке. В Ишимском районе обновили дорожное полотно подъезда к д. Мезенка, в Викуловском районе отремонтирован двухкилометровый участок дороги «Нововяткино – Балаганы – Заборка».

В Ялуторовском районе на дорогах «Подъезд к д. Прогресс», «Подъезд к п.х. Авиатор» и «Подъезд к с. Беркут» дорожникам осталось только установить знаки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального правительства принял решение направить из областного бюджета более 28 млн рублей на ремонт автомобильных дорог в Тюменском районе. Благодаря субсидии специалисты приведут в нормативное состояние подъезды к садоводческим товариществам «Источник», «Солнышко», «Кармак» и участок Салаирского тракта, который ведёт в сторону садоводческого товарищества «Геофизик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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