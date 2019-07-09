Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-09T15:47:04+03:00

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В Тюмени пройдут открытые чемпионат и первенство города по велосипедному спорту в дисциплинах «Маунтинбайк - кросс-кантри», «Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием». Соревнования состоятся 14 июля, в районе озера Цимлянское.

В испытаниях примут участие порядка 100 спортсменов из Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Кургана, Екатеринбурга и других городов. Честь областного центра будут отстаивать воспитанники МАУ ДО ДЮСШ № 4. Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 г.р и старше, 2000 г.р. и старше.

- На сегодняшний день в Тюмени осталось очень мало природных участков для проведения соревнований по маунтинбайку. Идеальной трассой остается район озера Цимлянское. Там есть и подъемы, и спуски. После дождя трасса становится труднопроходимой, а именно это и нужно для состязаний, -отметила директор детско-юношеской спортивной школы № 4 города Тюмени Светлана Кугаевская.

Итоги чемпионата и первенства будут подведены отдельно в каждой возрастной группе. Победителям и призерам соревнований будут вручены дипломы и памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU