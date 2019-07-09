Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Двухэтажный дом полностью сгорел от удара молнии в селе Успенка Тюменской области. К счастью, пенсионеры, которые в нем жили, не пострадали.
– Вызов на пульт дежурного поступил вчера, 8 июля, в 13.54. Пожарные приехали на место происшествия в 13.58. Всего там трудились 23 сотрудника МЧС, также было задействовано девять единиц спецтехники. Ситуация осложнялась тем, что у дома не было гидранта, огонь пришлось тушить подвозной водой. Несмотря на это, пожар удалось локализовать в 15.36, – рассказал пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
Он добавил, что огнем были уничтожены придомовые постройки. Всеми виной оказалась молния, попавшая в здание.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что сильные молнии едва не уничтожили два частных дома под Тюменью. Из-за непогоды загорелись строения в деревне Зубарево и селе Перевалово.
ИСТОЧНИК KP.RU