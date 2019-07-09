2019-07-09T09:43:02+03:00
Общество

Стал известен подрядчик, который займется содержанием 77 улиц Тюмени

Фирма получила контакт на миллиард рублей
Вадим Бегун
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Компания будет убирать улицы в течение года.Компания будет убирать улицы в течение года.Фото: Вадим Бегун
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АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» почти год будет заниматься содержанием и обслуживанием 77 улиц и двух площадей в Тюмени. На эти цели им выделят 998 миллионов рублей.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, ТОДЭП было единственным участником. Ему и достался контракт. Так, предприятие с 1 августа этого года по 30 июня 2020 года будет обслуживать 77 улиц и две площади города Тюмени. Им нужно будет чистить проезжую часть и тротуары от мусора, вывозить его на полигон, откачивать дождевые и талые воды, также устранять мелкие выбоины и повреждения покрытия и многое другое.

СПРАВКА «КП»

Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» образовано в феврале 1994 года путем реорганизации «Тюменьавтодор». Единственный акционер – Тюменская область в лице департамента имущественных отношений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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