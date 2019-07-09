2019-07-09T08:18:31+03:00
Общество

В Тюмени продают четырехуровневый замок за 35 миллионов рублей

Объект находится вблизи реки Тура
Вадим Бегун
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Высота потолков в доме достигает четырех метров. Фото - "Авито".Высота потолков в доме достигает четырех метров. Фото - "Авито".
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В Тюмени выставлен на продажу четырехэтажный замок «Серый кардинал». Здесь можно ловить рыбу, не выходя за пределы своего участка.

«Замок ждет рыцаря и принцессу. Расположен в тихом и живописном месте города Тюмени на первой линии берега реки Тура, в 300 метрах от аквапарка. Есть возможность круглогодичной рыбалки, не выходя из своего участка и размещения пирса для парохода», – говорится в объявлении, размещенном на «Авито».

Продавец также отмечает, что дом выполнен в монолитном исполнении и облицован кирпичом ручной формовки российского, бельгийского и германского производства.

Его общая площадь – 420 квадратных метров, а стоимость – 34,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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