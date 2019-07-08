2019-07-08T16:51:43+03:00
Общество

В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколения

Веб-платформа имеет и мобильную версию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколенияВ Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколенияФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Модернизированный интернет-портал «Старшее поколение» начал свою работу в рамках реализации в Тюменской области одноимённого регионального проекта нацпроекта «Демография». Единая информационная площадка разработана по инициативе областного геронтологического центра при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

Благодаря обновлённому порталу пользователи старшего поколения смогут узнать об актуальных событиях, формах соцобслуживания, культурно-досуговых мероприятиях, правовой и финансовой грамотности, а также о скидках на услуга тюменских предприятий. На сайте работает и специальный раздел, где размещена информация о проектах, которые реализуются в муниципальных образованиях региона. Также предусмотрена онлайн-запись, которая позволит пожилым людям, желающим бесплатно получить новые знания, выбрать интересный для них проект и записаться прямо дома.

По словам координаторов интернет-ресурса, портал создан для повышения качества жизни пожилых людей, продления их социальной активности, адаптации и самореализации, а также повышения уровня компьютерной грамотности и социального благополучия.

- Кроме того, сайт – это современная площадка, которая способна обеспечить помощью, советами, организацией отдыха, общения и досуга, - подчеркнули координаторы.

Отметим, что сайт теперь адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурс оснащён версией для слабовидящих с аудиопрослушиванием. Также веб-платформа имеет мобильную версию, которая позволяет пользователям скачивать или просматривать страницы сайта в удобном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области отремонтируют три крупных спортивных объекта
В Тюменской области подрядчик три года не мог подключить газопровод к объекту
Тюменский студент похитил овцу, чтобы накормить своих друзей шашлыком
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени
Дефекты тепловых сетей Тюмени выявит робот
«Лето в Тобольском Кремле» в соцсетях посмотрели более 20 тысяч человек
Пропавшую в конце июня тюменку нашли: ее задушил сожитель ради машины
Тюменцы могут улучшить процедуру проведения ЕГЭ
Тюменец похитил у экс-возлюбленной банковскую карту, чтобы купить спиртное
В Тюмени осудят мужчину, намеренно заразившего сожительницу опасной инфекцией
Новые физкультурные зоны открылись в Тобольске
В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги
В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых
В Тюменском кардиоцентре будут проводить генетические исследования
Врачи спасли тюменку, у которой во сне остановилось сердце
Более тридцати пожаров произошло на минувшей неделе в Тюменской области
Мужчина разбился насмерть, выпав из окна дома в центре Тюмени
В Тюмени появится новый сквер имени Героя Советского Союза
В Тюмени отмечают День семьи, любви и верности
В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
Тюменская область готовится к проведению переписи населения
Полицейские нашли в машине тюменца наркотики, купленные в интернете
Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе
Светофоры отключат сегодня в Тюмени
Погода на 8 июля в Тюмени: дождь будет лить полдня
Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом
Тюменцы могут поддержать любимый город во всероссийском конкурсе