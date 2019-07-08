В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколения

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-08T16:51:43+03:00

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Модернизированный интернет-портал «Старшее поколение» начал свою работу в рамках реализации в Тюменской области одноимённого регионального проекта нацпроекта «Демография». Единая информационная площадка разработана по инициативе областного геронтологического центра при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

Благодаря обновлённому порталу пользователи старшего поколения смогут узнать об актуальных событиях, формах соцобслуживания, культурно-досуговых мероприятиях, правовой и финансовой грамотности, а также о скидках на услуга тюменских предприятий. На сайте работает и специальный раздел, где размещена информация о проектах, которые реализуются в муниципальных образованиях региона. Также предусмотрена онлайн-запись, которая позволит пожилым людям, желающим бесплатно получить новые знания, выбрать интересный для них проект и записаться прямо дома.

По словам координаторов интернет-ресурса, портал создан для повышения качества жизни пожилых людей, продления их социальной активности, адаптации и самореализации, а также повышения уровня компьютерной грамотности и социального благополучия.

- Кроме того, сайт – это современная площадка, которая способна обеспечить помощью, советами, организацией отдыха, общения и досуга, - подчеркнули координаторы.

Отметим, что сайт теперь адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурс оснащён версией для слабовидящих с аудиопрослушиванием. Также веб-платформа имеет мобильную версию, которая позволяет пользователям скачивать или просматривать страницы сайта в удобном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU