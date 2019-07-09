Тюменцы смогут вживую пообщаться с детскими писателями
В День рождения Тюмени в городе состоится традиционный фестиваль «Пикник книг на площади Солнца». Праздник начнется одновременно на нескольких площадках, где тюменцы смогут пообщаться с мастерами слова.
Одна из главных площадок «Пикника» приглашает любителей чтения в «Литературное кафе», где их ожидает презентация книг, принимавших участие в Московском книжном фестивале «На Красной площади», выступление писателей нашего края и других регионов, а также общение с участниками открытого Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2019», – рассказали в Централизованной городской библиотечной системы Тюмени.
Внимание взрослых и юных читателей должна привлечь площадка «Аллея читательских побед», на которой каждый сможет ответить на вопросы волшебной викторины, «сварить» магическое зелье, принять участие в увлекательных мастер-классах, а также обменяться книгами.
Кроме того, организаторами фестиваля будет организовано интерактивное общение с детскими писателями.
ИСТОЧНИК KP.RU