2019-07-09T06:19:51+03:00
Звезды

Тюменцы смогут вживую пообщаться с детскими писателями

В городе пройдет традиционный книжный фестиваль
Вадим Бегун
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Тюменцы будут рады пообщаться лично с детскими писателями. Фото - организаторы фестиваля «Пикник книг на площади Солнца».Тюменцы будут рады пообщаться лично с детскими писателями. Фото - организаторы фестиваля «Пикник книг на площади Солнца».
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В День рождения Тюмени в городе состоится традиционный фестиваль «Пикник книг на площади Солнца». Праздник начнется одновременно на нескольких площадках, где тюменцы смогут пообщаться с мастерами слова.

Одна из главных площадок «Пикника» приглашает любителей чтения в «Литературное кафе», где их ожидает презентация книг, принимавших участие в Московском книжном фестивале «На Красной площади», выступление писателей нашего края и других регионов, а также общение с участниками открытого Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2019», – рассказали в Централизованной городской библиотечной системы Тюмени.

Внимание взрослых и юных читателей должна привлечь площадка «Аллея читательских побед», на которой каждый сможет ответить на вопросы волшебной викторины, «сварить» магическое зелье, принять участие в увлекательных мастер-классах, а также обменяться книгами.

Кроме того, организаторами фестиваля будет организовано интерактивное общение с детскими писателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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