Пропавшую в конце июня тюменку нашли: ее задушил сожитель ради машины

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-08T13:26:22+03:00

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Житель Тюменской области задушил возлюбленную веревкой. Сделал он это в автомобиле женщины, которым намеревался завладеть.

В правоохранительные органы обратилась жительница Тюмени. Она сообщила о пропаже своей сестры, которая последний раз выходила с ней на связь 28 июня. Следователям пришлось сообщить звонившей о смерти ее родственницы. Они задержали причастного к убийству женщину, который дал признательные показания.

– В июне этого года обвиняемый разработал преступный план убийства своей сожительницы. Дело в том, что он хотел завладеть ее машиной. Так, тюменец предложил потерпевшей поехать с ним в Казанский район якобы для знакомства с его родней. По дороге они заехали в лесной массив, расположенный в Ишимском районе. Находясь в салоне машины, он задушил женщину заранее приготовленной веревкой, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что тело обвиняемый прикрыл травой и скрылся с места преступления на ее автомобиле. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU