Тюменец похитил у экс-возлюбленной банковскую карту, чтобы купить спиртное

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-08T12:48:01+03:00

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Экс-возлюбленный приехал к тюменке в гости. Уезжая, прихватил с собой банковскую карту: у безработного мужчины не было денег на спиртное.

В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что кто-то прибрал к рукам ее кредитку.

– Оказалось, к потерпевшей в гости приехал бывший возлюбленный. Они распивали алкоголь, и вдруг мужчина засобирался, якобы ему нужно уехать по срочным делам. Именно он и похитил карту, а позже приобрел спиртное на сумму 3000 рублей, расплатившись ею, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские провели комплекс мероприятий, направленный на розыск злоумышленника. Так, 28-летний безработный ранее судимый тюменец был задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU