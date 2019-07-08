В Тюменском кардиоцентре будут проводить генетические исследования

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-08T10:58:25+03:00

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В Тюмени при кардиоцентре открылась генетическая лаборатория. Теперь предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям теперь можно узнать со 100% вероятностью.

– Главная задача лаборатории – определение наследственной предрасположенности к заболеваниям. Пока здесь выполняются пробные постановки в небольшом объеме, но уже в ближайшее время все желающие смогут пройти необходимое генетическое тестирование, – рассказывает Елена Гущина, руководитель отдела по связям с общественностью Тюменского кардиоцентра.

Она добавила, что параллельно специалисты могут выполнять широкий спектр исследований, к примеру, на инфекции, передаваемые половым путем, вирусные заболевания, грибковые и паразитарные инфекции, тесты на системные заболевания и многое другое.

Отметим, что подобные лаборатории для Тюмени не новы. Однако так плотно исследованиями в области кардиологии будет заниматься пока только кардиоцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU