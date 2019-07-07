Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось под Тюменью сегодня, 7 июля. Отечественный автомобиль насмерть сбил мужчину. Увиденное шокировало автомобилистов.
По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжелы Борисовой, ДТП со смертельным исходом произошло в Каскаре на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск».
Погибший мужчина вместе со своим приятелем находились в состоянии алкогольного опьянения. Игнорируя пешеходный переход, расположенный в ста метрах от места происшествия, они перелезли через дорожное ограждение, чтобы перейти на другую сторону дороги. В результате один из мужчин попал под колеса «Лады Приора».
По словам очевидцев, удар был такой силы, что мужчина погиб на месте, кроме того, ему оторвало левую ногу. Приятель остался цел и невредим. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU