7 Июль 20:32 2019-07-07T20:32:20+03:00

Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось под Тюменью сегодня, 7 июля. Отечественный автомобиль насмерть сбил мужчину. Увиденное шокировало автомобилистов.

По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжелы Борисовой, ДТП со смертельным исходом произошло в Каскаре на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск».

Погибший мужчина вместе со своим приятелем находились в состоянии алкогольного опьянения. Игнорируя пешеходный переход, расположенный в ста метрах от места происшествия, они перелезли через дорожное ограждение, чтобы перейти на другую сторону дороги. В результате один из мужчин попал под колеса «Лады Приора».

По словам очевидцев, удар был такой силы, что мужчина погиб на месте, кроме того, ему оторвало левую ногу. Приятель остался цел и невредим. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU