Погода на 8 июля в Тюмени: дождь будет лить полдня

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-08T04:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июля, утро и день в Тюмени будут облачными, а вот вечер порадует ясным небом. Утром ожидается дождь c грозой. На смену ему придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью составит +14, +15 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +13 градусов.

В этот день почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Петр и Феврония скончались в один день и час. Они являются образцом христианского супружества. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU