2019-07-07T11:51:38+03:00
Общество

Юные тоболяки чаще всего крадут жвачки и шоколадки ради «крутости»

Полицейские и волонтеры и провели беседу с несовершеннолетними
Алена Кульмухаметова
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Юные тоболяки чаще всего крадут жвачки и шоколадки ради «крутости». Фото с сайта pixabay.comЮные тоболяки чаще всего крадут жвачки и шоколадки ради «крутости». Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Тобольской полиции совместно с волонтерами молодёжного объединения «Век» провели акцию «Шоплифтинг – это не игра». Она направлена на профилактику краж подростками из магазинов.

По информации УМВД по Тюменской области, подростки в возрасте от 12 до 16 лет совершают кражи, надеясь, что их не заметят и не привлекут к ответственности. Объектами краж, в основном, выступают жевательные резинки, шоколадные батончики и другие недорогие продукты питания. Целью же является желание показать себя «крутым». Кражи не всегда происходят из неблагополучных семей. Подростки считают, что если сумма небольшая, то и наказание не предусмотрено.

В ходе акции полицейские и волонтеры распространили листовки с информацией, раскрывающей проблему, и провели беседу с несовершеннолетними тоболяками и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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