2019-07-07T11:23:51+03:00
Экономика

Выпускники «Школы социального предпринимательства» Тюменской области реализуют собственные проекты

Например, Мария Фельгер из Заводоуковска открыла собственный досуговый центр
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Школа социального предпринимательстваФото: Школа социального предпринимательства
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Выпускница «Школы социального предпринимательства» из Заводоуковска Мария Фельгер защитила в прошлом году свой проект об открытии студии для детей и взрослых в с. Новая Заимка. Учитывая ярко выраженную потребность села в квалифицированном досуге, спустя год девушка открыла свой досуговый центр «Эридан». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, центр работает по трём направлениям: отделение греко-римской борьбы (для детей 7-14 лет), отделение хореографического искусства (для детей 3-12 лет) и фитнес-студия (для подростков с 14 лет и взрослых).

Как отметил Дмитрий Утьев, руководитель пресс-службы Инвестиционного агентства Тюменской области, которое и реализует проект «Школа социального предпринимательства, в центре работают квалифицированные специалисты.

- Они помогают привить детям любовь к спорту и творчеству, раскрыть их таланты и направить энергию в нужное русло. Открытие фитнес-студии позволило жителям села проводить свой досуг с пользой для здоровья, улучшая самочувствие, - подчеркнул он.

Сегодня центр посещают более сотни человек – жители села и близлежащих населённых пунктов. В будущем запланировано открытие отделений раннего развития детей, декоративно-прикладного искусства и вокально-инструментального отделения. Благодаря расширению центра каждый ребёнок сможет найти занятие по душе, раскрыть свой потенциал и предназначения.

Напомним, Школа социального предпринимательства реализуется в Абатском, Исетском, Голышмановском районах и в Тюмени. В 2019 году в районах области в проекте принимают участие более 50 человек, каждый из которых пришёл сюда со своей идеей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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