Задержан тюменец за избиение бывшей соседки

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-07T09:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в полицию Тюмени поступила информация из от медиков о том, что к ним доставлена пациентка с телесными повреждениями.

Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место вызова. Как оказалось, потерпевшая приехала в дом, в котором сама ранее проживала, в гости к приятельнице. В подъезде женщина встретила своего бывшего соседа, с которым тюменка часто ссорилась. Между ними «по старой памяти» произошел конфликт, Мужчину задели слова бывшей соседки он избил её, а после попытался скрыться. В больнице женщине диагностировали вред здоровью средней тяжести.

Тюменские полицейские нашли злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU