Задержан тюменец за избиение бывшей соседки
Накануне в полицию Тюмени поступила информация из от медиков о том, что к ним доставлена пациентка с телесными повреждениями.
Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место вызова. Как оказалось, потерпевшая приехала в дом, в котором сама ранее проживала, в гости к приятельнице. В подъезде женщина встретила своего бывшего соседа, с которым тюменка часто ссорилась. Между ними «по старой памяти» произошел конфликт, Мужчину задели слова бывшей соседки он избил её, а после попытался скрыться. В больнице женщине диагностировали вред здоровью средней тяжести.
Тюменские полицейские нашли злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU