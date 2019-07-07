СЕГОДНЯ 05:54 2019-07-07T05:54:54+03:00

Погода в Тюмени 7 июля: днём солнце скроется за облаками Фото: Татьяна Коркина

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Утро в Тюмени начнётся с ясной погоды, днём переменная облачность и возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Тобольске также с утра ясно, днём переменная облачность и дожди. Ветер западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Ишиме переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 6-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +21 градусов.

В Ялуторовске с утра ясно, дн1м переменная облачность, дожди. Ветер западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

В Тюменской области днём местами небольшой, по северо-востоку умеренный дождь, возможна гроза, ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура +18,+23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU