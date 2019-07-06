«Тюменский бройлер» завершит инвестпроект в августе 2019 года

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-06T18:33:52+03:00

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Одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер», на этой неделе запустило еще один современный птичник, второй в этом году. Он рассчитан на более чем 80 тысяч голов птицы. Первых цыплят уже заселили.

- Таким образом, число новых птичников мы уже довели до пяти, причем каждый из них по производительности почти в три раза превышает показатели наших старых площадей, - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Завершить вторую очередь инвестпроекта на «Тюменском бройлере» планируют в начале августа, когда закончится строительство шестого птичника.

По словам руководителя предприятия, достаточно символично, что происходит это именно сейчас. Два года назад, когда принималось решение о модернизации птицефабрики, «Тюменскому бройлеру» исполнилось 40 лет. А в этом году, когда инвестпроект завершается, 15-летие отмечает сама группа ПРОДО.

Сейчас она - один из крупнейших сельскохозяйственных инвесторов в Тюменской области, с объемом вложенных средств в размере более полутора миллиардов рублей, пояснили в департаменте АПК Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU