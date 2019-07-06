Бердюжская полиция задержала дерзкого водителя в состоянии опьянении

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-06T15:27:57+03:00

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Сотрудники бердюжской полиции задержали водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения без прав.

Сообщение о неадекватном автомобилисте поступило от участкового уполномоченного полиции. Он не успел задержать нарушителя, но запомнил номер авто и передал дежурному, что заметил мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля.

Сотрудники госавтоинспекции в ходе патрулирования обнаружили указанный автомобиль и остановили его. За рулем находился 39-летний местный житель действительно с признаками алкогольного опьянения. При этом водительского удостоверения у мужчины при себе не оказалось.

Автоинспекторы тут же выяснили, что гражданин уже лишен права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. Тогда правоохранители доставили автомобилиста в отделение полиции села Бердюжье для дальнейшего разбирательства.

На него завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на два года, сообщили в УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU