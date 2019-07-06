2019-07-06T11:36:51+03:00
Общество

Как тюменцам защитить кожу от солнечных ожогов

Врачи дали рекомендации по правильному загару
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Как тюменцам защитить кожу от солнечных ожогов Фото: pixabay.comКак тюменцам защитить кожу от солнечных ожогов Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Лето – пора отпусков и выезда на природу. И то, и другое сопровождается обязательным пребыванием на солнце, что может негативно сказаться на коже. По данным заведующего ожоговым отделением ОКБ №1 Александра Полякова ежегодно фиксируется несколько обращений с солнечными ожогами.

«Точной статистики нет, но наверняка могу сказать, что несколько обращений бывает – в основном это тюменцы, которые отдыхали в жарких странах. У всех легкие ожоги – 1 степени, которые проявляются в виде покраснения. Госпитализация таким пациентам не требуется, а лечение назначается симптоматическое».

Врачи рекомендуют тюменцам загорать в часы, когда солнце не в зените: с утра до 12 часов и после 16-17 часов. Принимать солнечные ванны необходимо постепенно – увеличивая день ото дня время пребывания на солнце. Даже несмотря на то, что отпуск у тюменцев в жарких странах часто непродолжительный, не стоит забывать о головных уборах, особенно для детей.

Если вы все же чувствуете солнечный ожог, то лечит его нужно по симптомам. Можно осторожно охлаждать пораженные участки кожи, наносить специальные средства после загара. Если ожог сильный – то можно применять мазь с анальгетиком.

Дерматологи напоминают тюменцам и о мерах профилактики меланомы: постарайтесь максимально ограничить время пребывания на солнце, особенно в обеденные часы; находясь под прямыми солнечными лучами, обязательно используйте солнцезащитный крем с фактором защиты не меньше 30. Надевайте головной убор с широкими полями и большие солнечные очки, стекла которых поглощают не менее 99% УФ- лучей и обеспечивают наилучшую защиту глаз и кожи вокруг них. Не увлекайтесь посещениями солярия. УФ-излучение в соляриях совсем не безвредно, так как лампы излучают УФ-А и УФ-В лучи, и могут привести к развитию рака. И обязательно регулярно проверяйте состояние ваших родинок. Если у вас возникли сомнения, обратитесь за консультацией к дерматологу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спор родственников о зарплате закончился в Нижнетавдинском районе поножовщиной
Садоводы Тюменского района обсудили «мусорные» проблемы на встрече в администрации
В Тобольске полицейские раздали похищенные велосипеды законным владельцам
Тюменцам не разрешают ходить в лес
Погода в Тюмени 6 июля: ожидается небольшой дождь
Синоптики обещают жару тюменцам на следующей неделе
На участках улицы Одесской в Тюмени запретят движение транспорта
Пьяный тюменец врезался в дерево на угнанном авто
В Тюменской области назначен исполняющий обязанности прокурора
Тюменские полицейские ловят нелегальных мигрантов на рынке «Привоз»
Тюменцев просят поискать дома одежду 19 века
Более 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские у тюменки
В Тюменской области охранник погиб на рабочем месте
Момент стрельбы в ТРЦ Тюмени попал в объектив камер, расположенных в здании
Тюменским парам, прожившим в браке десятки лет, вручили медали «За любовь и верность»
Коллектив тюменской «Комсомолки» награждён Благодарственным письмом Тюменской городской думы
Следователи возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу в тюменском «Кристалле»
В Тюмени эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара на балконе
Тюменку, запертую в чужой квартире, пришлось вызволять спасателям
Два тюменца заживо сожгли своего знакомого
В Тюменской области появятся новые колледжи
В жуткой аварии на тюменской трассе погиб мужчина