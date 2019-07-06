Садоводы Тюменского района обсудили «мусорные» проблемы на встрече в администрации

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-06T08:18:54+03:00

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В администрации Тюменского района собрали садоводов, чтобы обсудить текущие проблемы по вывозу мусора. Это уже вторая встреча за год в таком формате, когда собираются председатели СНТ, представители Департамента недропользования и экологии, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, глава Тюменского района и др. и совместно обсуждают ситуацию, вызванную новыми условиями обращения с ТКО, на месте разрешают вопросы, делятся опытом.

На территории района расположены десятки садоводческих обществ, многие владельцы живут на дачах в теплое время года, немало и тех, для кого дачный дом стал местом постоянного проживания. Мусора они производят достаточно, нередки случаи, когда свалки устраивают в оврагах или лесах недалеко от СНТ.

В качественной реализации мусорной реформы в районе местные власти заинтересованы в первую очередь, потому и поддержали диалог с дачниками. Вариативность в расчетах за вывезенный мусор – большой плюс именно для СНТ, считают садоводы. Они имеют возможность платить и по количеству зарегистрированных в обществе членов, и по фактическому объему. Главное – оборудовать контейнерные площадки и установить баки.

Однако с этим пунктом у некоторых СНТ возникли трудности: на территории отсутствуют свободные участки для установки баков. Глава района Светлана Иванова предложила главам сельских поселений в индивидуальном порядке рассмотреть просьбы председателей обществ и по возможности предоставить участки вне СНТ, рядом с заездом, но уже на землях муниципалитетов.

Большинство присутствующих садоводов говорили о том, что работа по системному вывозу мусора наладилась, нашли понимание с возчиками, отрегулировали график. Между тем, возникли вопросы к начислениям за объем.

Светлана Петренко, заместитель генерального директора по развитию ООО «ТЭО», предложила в каждом случае завышенных со стороны регоператора счетов обращаться в «ТЭО» с документами, фото- и видеофиксацией вывезенного мусора. Вопрос обязательно урегулируют.

ИСТОЧНИК KP.RU