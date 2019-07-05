2019-07-05T14:05:48+03:00
Звезды

Тюменцев просят поискать дома одежду 19 века

Жители региона могут пополнить музейные полки
Вадим Бегун
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Тюменцев просят принести старинные вещи в музей. Фото - Тюменское музейно-просветительское объединение .Тюменцев просят принести старинные вещи в музей. Фото - Тюменское музейно-просветительское объединение .
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Тюменское музейно-просветительское объединение объявило о начале акции под названием «#Музей140». Для пополнения фондов музея организован сбор книг, одежды, игрушек, а также предметов быта 19-20 веков.

– От населения принимаются награды, значки, предметы интерьера 19-20 веков, дамские и мужские аксессуары, украшения и туалетные принадлежности, игры и игрушки, а также книги и журналы этого же периода. Вещи принимаются на основе дарения, – рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Желающим участвовать в акции необходимо заполнить заявку, приложив к ней фотографию предмета и его описание. Их следует отправить в группу или на электронный адрес: museum.tmn@yandex.ru.

Стало известно, что дарители предметов, вызвавших наибольший интерес, будут отмечены благодарственными письмами объединения. Вещи принимаются до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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