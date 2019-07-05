Тюменцев просят поискать дома одежду 19 века
Тюменское музейно-просветительское объединение объявило о начале акции под названием «#Музей140». Для пополнения фондов музея организован сбор книг, одежды, игрушек, а также предметов быта 19-20 веков.
– От населения принимаются награды, значки, предметы интерьера 19-20 веков, дамские и мужские аксессуары, украшения и туалетные принадлежности, игры и игрушки, а также книги и журналы этого же периода. Вещи принимаются на основе дарения, – рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.
Желающим участвовать в акции необходимо заполнить заявку, приложив к ней фотографию предмета и его описание. Их следует отправить в группу или на электронный адрес: museum.tmn@yandex.ru.
Стало известно, что дарители предметов, вызвавших наибольший интерес, будут отмечены благодарственными письмами объединения. Вещи принимаются до конца ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU