2019-07-05T09:43:37+03:00
Общество

В Тюмени начали благоустраивать двор, который 40 лет не видел ремонта

Жильцы сами контролируют все работы
Вадим Бегун
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Тюменцы лично контролируют работы во дворе. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы лично контролируют работы во дворе. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Жители домов по улице Свердлова, 57, Советской, 84, Хохрякова, 89 в Тюмени порядка 40 лет ждали ремонт в своем дворе. Теперь его обещают сделать образцовым.

Активисты двора пришли на рабочую планерку с подрядчиком. Жители лично общаются с мастерами, наблюдая за их работой. Так, здесь надо убрать порядка семидесяти аварийных деревьев. Кроме того, тюменцы смотрят за тем, как рабочие установили защитные ограждения для деревьев, которые останутся на территории. Они сами предлагали, как удобнее разграничить пространство и сделать проходы к подъездам при ремонте тепловых сетей.

– Эти дома – хороший пример того, как инициативные граждане и власть вместе способны эффективно решать вопросы благоустройства. Именно вовлеченность жителей в процессы по благоустройству позволяет достичь максимального результата, – говорит руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.

Сами тюменцы хотят сделать свой двор образцовым. Здесь установят новые детские и спортивные площадки, а также отведут территорию для выгула домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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