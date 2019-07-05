2019-07-05T09:19:38+03:00
Общество

Проведем беседу: областной союз армян осудил стрельбу в тюменском ТРЦ

Глава диаспоры лично побеседует с семьями беспредельщиков
Вадим Бегун
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Тюменский Союз армян окажет помощь следствию.Тюменский Союз армян окажет помощь следствию.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Ситуация, произошедшая 3 июля в ТРЦ «Кристалл», стала беспрецедентным проявлением беспредела. Считает глава армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян. Он отмечает, что категорически против подобного рода решения вопросов.

«Ни один из виновных не уйдет от наказания. Я лично проведу беседы с семьями зачинщиков беспорядка и выясню, что послужило им поступить именно таким образом. Наша организация несет большую ответственность за поведение наших земляков, проживающих на территории Тюменской области, – пишет в социальной сети «ВКонтакте» Овеян.

Мужчина также заявил, что считает непозволительными действия определенных средств массовой информации, которые придают национальный окрас произошедшей ситуации. Он отметил, что оперативность и профессионализм сотрудников полиции Тюмени помогли избежать пострадавших людей на месте инцидента. Эвакуация прошла быстро и организованно.

Абрам Овеян сказал, что окажет помощь и содействие следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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