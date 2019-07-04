В Тюменском драмтеатре сыграли более пятисот спектаклей за сезон

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-04T14:52:18+03:00

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В Тюменском драматическом театре завершился 161-й театральный сезон. За это время там было сыграно более 500 спектаклей.

– Этот сезон для театра был запоминающимся. Так, его впервые номинировали на «Золотую маску» со спектаклем «Молодость», а 16 апреля он получил заслуженную награду, – рассказали в пресс-службе Правительства Тюменской области.

В этом году театр принял участие во Всероссийском театральном марафоне – крупнейшем событии, в котором участвуют все регионы России. А завершился сезон премьерой спектаклем «Испанская баллада».

К открытию следующего, 162-го творческого сезона, артисты подготовят музыкально-драматический спектакль «Мертвые души». Также стало известно, что в июле состоится кастинг актеров на постановку «Иванов» по произведению Чехова. Премьера состоится в ноябре.

Отметим, что за сезон театр посетили более 150 тысяч зрителей. Тюменцы смогли увидеть премьеры таких спектаклей, как «Призраки», «Сказки 1001 ночи», «Обыкновенное чудо» и «Испанская баллада».

ИСТОЧНИК KP.RU