В Тюменском драмтеатре сыграли более пятисот спектаклей за сезон
В Тюменском драматическом театре завершился 161-й театральный сезон. За это время там было сыграно более 500 спектаклей.
– Этот сезон для театра был запоминающимся. Так, его впервые номинировали на «Золотую маску» со спектаклем «Молодость», а 16 апреля он получил заслуженную награду, – рассказали в пресс-службе Правительства Тюменской области.
В этом году театр принял участие во Всероссийском театральном марафоне – крупнейшем событии, в котором участвуют все регионы России. А завершился сезон премьерой спектаклем «Испанская баллада».
К открытию следующего, 162-го творческого сезона, артисты подготовят музыкально-драматический спектакль «Мертвые души». Также стало известно, что в июле состоится кастинг актеров на постановку «Иванов» по произведению Чехова. Премьера состоится в ноябре.
Отметим, что за сезон театр посетили более 150 тысяч зрителей. Тюменцы смогли увидеть премьеры таких спектаклей, как «Призраки», «Сказки 1001 ночи», «Обыкновенное чудо» и «Испанская баллада».
ИСТОЧНИК KP.RU