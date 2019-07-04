Тюменские сайты по доставке алкоголя ночью признаны вне закона

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-04T13:30:33+03:00

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Информация трех сайтов, предлагавших тюменцам приобрести алкоголь в ночное время дистанционным способом, признана судом запрещенной. Интернет-ресурсы в ходе мониторинга выявило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Так, сайты https://alkodostavka-tyumen.ru/, https://alko-night2.ru/ и https://alko-nadom3.ru/, размещали информацию о продаже алкогольной продукции потребителям Тюмени и Тюменской области дистанционным способом.

- С целью пресечения указанной деятельности специалисты управления в рамках своих по защите прав потребителей, подготовили и направили заявления в суд о признании указанной информации, размещенной на сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, - пояснили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что центральным районным судом Тюмени заявления были удовлетворены в полном объеме, а принятые решения уже вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU