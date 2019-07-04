2019-07-04T13:30:33+03:00
Происшествия

Тюменские сайты по доставке алкоголя ночью признаны вне закона

Роспотребнадзор выявил три подобных интернет-ресурса
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Информация трех сайтов, предлагавших тюменцам приобрести алкоголь в ночное время дистанционным способом, признана судом запрещенной. Интернет-ресурсы в ходе мониторинга выявило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Так, сайты https://alkodostavka-tyumen.ru/, https://alko-night2.ru/ и https://alko-nadom3.ru/, размещали информацию о продаже алкогольной продукции потребителям Тюмени и Тюменской области дистанционным способом.

- С целью пресечения указанной деятельности специалисты управления в рамках своих по защите прав потребителей, подготовили и направили заявления в суд о признании указанной информации, размещенной на сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, - пояснили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что центральным районным судом Тюмени заявления были удовлетворены в полном объеме, а принятые решения уже вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском драмтеатре сыграли более пятисот спектаклей за сезон
Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом
Члена банды, убившей восемь человек, этапировали в Тюмень
Сотрудники Росгвардии изъяли у тюменцев более 70 единиц оружия
Подруга жены похитила у тюменца золотые украшения на крупную сумму
В двух тюменских районах появятся пункты с дежурными врачами
Тюменец ограбил 90-летнюю пенсионерку, приставив к ее шее ножницы
Более шести тысяч малышей родилось в Тюмени за полгода
Рабочие по ночам ремонтируют тюменскую кольцевую автодорогу
В Тюмени мужчина облил бензином пожилую мать, требуя переоформить дом
Тюменец лишился дара речи, проиграв в онлайн-игре
Спасатели разрешили тюменцам купаться на одиннадцати пляжах
В Тобольске на берегу Иртыша появится Центральный парк
Прокурор Тюменской области переезжает в Санкт-Петербург
Пойман тоболяк, избивший до смерти женщину у Вечного огня
Фото: полиция задержала подозреваемых, устроивших перестрелку в тюменском ТРЦ
Робот-хирург прооперировал почти 600 пациентов в Тюмени
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Тюмени сегодня отключат несколько светофоров
Тюменке, совравшей полицейским о краже ее телефона, грозит тюрьма
Тюменцам расскажут, как уберечь ребенка от падения из окна
Погода на 4 июля в Тюмени: дождь будет идти целый день
Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы
Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео