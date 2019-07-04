2019-07-04T12:57:31+03:00
Общество

Сотрудники Росгвардии изъяли у тюменцев более 70 единиц оружия

На территории региона проходит профилактическое мероприятие «Арсенал»
Вадим Бегун
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У тюменцев забрали незаконно хранившееся оружие. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.У тюменцев забрали незаконно хранившееся оружие. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
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Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели в Тюменском регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». У населения изъято более семидесяти единиц оружия.

– В ходе рейда правоохранители проверили более 1,5 тысяч владельцев гражданского оружия и 15 объектов хранения оружия юридических лиц. У них за различные нарушения изъято более 70 единиц гладкоствольного, газового, огнестрельного оружия и 20 патронов. По выявленным правонарушениям составлено более 90 административных протоколов и возбуждено одно уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Там добавили, что гражданами добровольно сдано 23 единиц незаконно хранившегося оружия.

ОПМ «Арсенал» проводилось с целью контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств на территории Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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