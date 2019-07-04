Рабочие по ночам ремонтируют тюменскую кольцевую автодорогу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-04T10:46:10+03:00

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На участке тюменской объездной дороги продолжаются работы по замене верхнего слоя асфальта. Работы идут с начала недели в районе Червишевской и Московской транспортных развязок.

– Подрядчик, выполняющий работы, просит водителей отнестись с пониманием ко временным затруднениям автомобильной движения на этом участке дороги. Для удобства водителей все работы будут проходить в ночное время суток, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Там добавили, что до конца недели дорожные рабочие устранят колейность на этом участке дороги.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, Всего в 2019 году в Тюменской области будет отремонтировано порядка 500 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU