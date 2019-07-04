В Тобольске на берегу Иртыша появится Центральный парк

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-04T09:23:31+03:00

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В Тобольске началась разработка концепции будущего парка. Уже определено его место – в микрорайоне Центральный, на берегу Иртыша

Глава города Максим Афанасьев заявил, что на этом месте предстоит создать «живую территорию, которая будет полна смыслами».

– В ходе разработки проекта будет общение с горожанами, изучение лучших практик в стране. Главное, чтобы концепция была одобрена тоболяками. Надеемся, что наш парк станет новым брендом города, о котором будут знать и тюменцы, и северяне, – сказал мэр на заседании рабочей группы, передает пресс-служба администрации города Тобольска.

Там добавили, что архитектурно-пространственную концепцию представят до 1 ноября. Разработкой занимается концептуальное агентство «Крафт групп».

В ходе обсуждения поступило предложение расширить границы парка, связав его посредством оврага с исторической частью города. К тому же, следует продумать выход к воде. Осенью с концепцией Центрального парка смогут ознакомятся сами тоболяки.

ИСТОЧНИК KP.RU