2019-07-04T09:23:31+03:00
Общество

В Тобольске на берегу Иртыша появится Центральный парк

Сейчас разрабатывается концепция проекта
Вадим Бегун
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Концепцию нового парка тоболяки увидят осенью.Концепцию нового парка тоболяки увидят осенью.Фото: Виктория Аввакумова
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В Тобольске началась разработка концепции будущего парка. Уже определено его место – в микрорайоне Центральный, на берегу Иртыша

Глава города Максим Афанасьев заявил, что на этом месте предстоит создать «живую территорию, которая будет полна смыслами».

– В ходе разработки проекта будет общение с горожанами, изучение лучших практик в стране. Главное, чтобы концепция была одобрена тоболяками. Надеемся, что наш парк станет новым брендом города, о котором будут знать и тюменцы, и северяне, – сказал мэр на заседании рабочей группы, передает пресс-служба администрации города Тобольска.

Там добавили, что архитектурно-пространственную концепцию представят до 1 ноября. Разработкой занимается концептуальное агентство «Крафт групп».

В ходе обсуждения поступило предложение расширить границы парка, связав его посредством оврага с исторической частью города. К тому же, следует продумать выход к воде. Осенью с концепцией Центрального парка смогут ознакомятся сами тоболяки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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