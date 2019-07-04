2019-07-04T08:11:42+03:00
Происшествия

Фото: полиция задержала подозреваемых, устроивших перестрелку в тюменском ТРЦ

Обстоятельства произошедшего выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Задержан криминальный квартет, устроивший перестрелку в тюменском торговом центреЗадержан криминальный квартет, устроивший перестрелку в тюменском торговом центреФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
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Полиция Тюмени задержала подозреваемых, которые 3 июля устроили перестрелку в ТРЦ «Кристалл». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, был введён план «Перехват». Все участники конфликта доставлены в пункт полиции.

Оперативники выяснили, что из-за личной неприязни ранее судимый безработный 28-летний мужчина три раза выстрелил из травмата в 40-летнего мужчину. Полицейские изъяли принадлежавшие одному из участников инцидента травматический пистолет, который он передавал фигуранту, и охотничий карабин. В отношении него составлены два протокола об административных правонарушениях.

Первый участник потасовки Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Первый участник потасовкиФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Второй участник потасовки Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Второй участник потасовкиФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Третий участник потасовки Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Третий участник потасовкиФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Четвёртый участник потасовки Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Четвёртый участник потасовкиФото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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