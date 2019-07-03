2019-07-03T13:16:20+03:00
Происшествия

Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок

Мужчина, видимо, мечтал стать поваром
Вадим Бегун
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Тюменец вынес в рюкзаке восемь сковородок. Фото - pixabay.com.Тюменец вынес в рюкзаке восемь сковородок. Фото - pixabay.com.
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Тюменец, который ранее был осужден за хищение сыра, на этот раз унес из магазина восемь сковородок. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.

В полицию областной столицы поступила информация от представителя тюменского посудного центра о том, что неизвестный совершил хищение имущества.

– Мужчина в день преступления приехал в магазин и зашел в бутик, где продавалась посуда. Он осмотрел помещение и, убедившись в отсутствии персонала, украл с прилавка восемь сковородок. Похищенное имущество злоумышленник спрятал в рюкзак и беспрепятственно скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе полиции Тюмени.

Стоимость товара составляет около 15 000 рублей, добавили в ведомстве. Мужчине удалось сбыть сковородки на рынке втрое дешевле. Вором оказался ранее судимый за кражу сыра 30-летний житель города Тюмени. В отделе полиции он сообщил, что вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, тюменец может лишиться свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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