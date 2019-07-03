Ранее судимый за кражу сыра тюменец похитил восемь сковородок
Тюменец, который ранее был осужден за хищение сыра, на этот раз унес из магазина восемь сковородок. В отношении него вновь возбуждено уголовное дело.
В полицию областной столицы поступила информация от представителя тюменского посудного центра о том, что неизвестный совершил хищение имущества.
– Мужчина в день преступления приехал в магазин и зашел в бутик, где продавалась посуда. Он осмотрел помещение и, убедившись в отсутствии персонала, украл с прилавка восемь сковородок. Похищенное имущество злоумышленник спрятал в рюкзак и беспрепятственно скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе полиции Тюмени.
Стоимость товара составляет около 15 000 рублей, добавили в ведомстве. Мужчине удалось сбыть сковородки на рынке втрое дешевле. Вором оказался ранее судимый за кражу сыра 30-летний житель города Тюмени. В отделе полиции он сообщил, что вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, тюменец может лишиться свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU