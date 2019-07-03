2019-07-03T09:37:32+03:00
Общество

Историческое здание продают в центре Тюмени почти за 80 миллионов рублей

Дом был построен в начале двадцатого века
Вадим Бегун
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За историческое здание в Тюмени просят кругленькую сумму. Фото - N1.За историческое здание в Тюмени просят кругленькую сумму. Фото - N1.
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В центре Тюмени продают историческое здание за 72 миллиона рублей. Раньше здесь располагалась торговая лавка купца Обрубова.

Объявление о продаже дома, располагающегося по адресу: улица Вдопороводная, 24, появилось на сайте N1. В тексте указывается, что здание располагается в самом центре Тюмени, рядом находится Цветной бульвар, набережная, здание Правительства Тюменской области и облдумы.

«Здание и земельный участок в собственности. Все центральные коммуникации. Выделенная мощность – 100 кВт. Общая площадь 1107 квадратных метров», – указывает автор объявления.

Все помещения, кроме третьего этажа, в настоящее время сданы в аренду. Как известно, здесь находится столовая «Дом обедов», ресторан грузинской кухни «Гостидзе», страховая компания «ЭРГО», рекламная компания «МИМ».

СПРАВКА «КП»

Торговая лавка Обрубова построена в начале 20 века. Купец с семьей занимал заднюю часть дома. Вся красивая передняя часть была отдана магазину. Бизнес вели всей семьей. После реставрации появился большой пристрой из красного кирпича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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