Историческое здание продают в центре Тюмени почти за 80 миллионов рублей
В центре Тюмени продают историческое здание за 72 миллиона рублей. Раньше здесь располагалась торговая лавка купца Обрубова.
Объявление о продаже дома, располагающегося по адресу: улица Вдопороводная, 24, появилось на сайте N1. В тексте указывается, что здание располагается в самом центре Тюмени, рядом находится Цветной бульвар, набережная, здание Правительства Тюменской области и облдумы.
«Здание и земельный участок в собственности. Все центральные коммуникации. Выделенная мощность – 100 кВт. Общая площадь 1107 квадратных метров», – указывает автор объявления.
Все помещения, кроме третьего этажа, в настоящее время сданы в аренду. Как известно, здесь находится столовая «Дом обедов», ресторан грузинской кухни «Гостидзе», страховая компания «ЭРГО», рекламная компания «МИМ».
СПРАВКА «КП»
Торговая лавка Обрубова построена в начале 20 века. Купец с семьей занимал заднюю часть дома. Вся красивая передняя часть была отдана магазину. Бизнес вели всей семьей. После реставрации появился большой пристрой из красного кирпича.
ИСТОЧНИК KP.RU