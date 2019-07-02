Случаи заражения клещевым энцефалитом среди тюменцев единичны

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-02T12:55:05+03:00

C начала года привито от клещевого энцефалита более 68 тысяч человек. Фото pixabay.com

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Тюменские специалисты обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита в 34 клещах. Всего же с начала эпидсезона 2019 года исследовано порядка 1902 опасных насекомых.

- На начало июля зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, - отметили в управлениb Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там напомнили, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано порядка 6 тысяч.

- Как и прежде, наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита более 68 тысяч человек, из них более 21 тысяч дети до 14 лет, - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU