Тюменцам рекомендуют снимать наушники перед пешеходным переходом

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-02T13:21:02+03:00

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Жителей Тюмени призывают снимать наушники перед тем, как переходить дорогу. Таким образом, существенно снижается риск попасть под колеса автомобиля.

Подростки из волонтерского отряда тюменского центра профилактики и реабилитации организовали своеобразный ликбез дорожной безопасности для пешеходов. Они призвали снимать наушники при движении по переходам.

– Активисты объяснили пешеходам, что при переходе проезжей части не стоит пользоваться наушниками и другими гаджетами, необходимо прерывать телефонные разговоры и отключать музыку, чтобы слышать звук подъезжающего автомобиля и звуковые сигналы, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Надпись «Сними наушники» пока есть только перед пешеходными переходами, ведущими к популярному месту отдыха тюменцев – Цветному бульвару. Позже появятся и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU