Тюменцам рекомендуют снимать наушники перед пешеходным переходом
Жителей Тюмени призывают снимать наушники перед тем, как переходить дорогу. Таким образом, существенно снижается риск попасть под колеса автомобиля.
Подростки из волонтерского отряда тюменского центра профилактики и реабилитации организовали своеобразный ликбез дорожной безопасности для пешеходов. Они призвали снимать наушники при движении по переходам.
– Активисты объяснили пешеходам, что при переходе проезжей части не стоит пользоваться наушниками и другими гаджетами, необходимо прерывать телефонные разговоры и отключать музыку, чтобы слышать звук подъезжающего автомобиля и звуковые сигналы, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Надпись «Сними наушники» пока есть только перед пешеходными переходами, ведущими к популярному месту отдыха тюменцев – Цветному бульвару. Позже появятся и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU