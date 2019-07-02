В Тюменской области осудят автоледи, которая пьяной села за руль и сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-02T10:43:07+03:00

От удара ветровое стекло у машины нарушительницы чуть не вылетело. Фото - пресс-служба прокуратуры города Тюмени.

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В Ишиме предана суду женщина, которая сбила пешехода. В тот день она пьяной села за руль автомобиля.

Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 26-летней тюменки. Она обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

– В марте этого года обвиняемая была оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Между тем, уже в апреле она нетрезвая села за руль и сбила женщину-пешехода на обочине, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что автоледи свою вину так и не признала. Уголовное дело направлено в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU