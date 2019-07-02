В Тюмени состоится фестиваль домашних животных

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-02T07:41:09+03:00

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Необычное мероприятие пройдет в Тюмени. В рамках его будет организован показ одежды для домашних животных.

Домашние питомцы жителей Тюмени примут участие в красочном фестивале. Он пройдет 24 июля в 19 часов в доме культуры «Водник», который находится по адресу: ул. Судоремонтная, 1-а, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

– В день фестиваля зрителей и участников ждут показательные выступления кинологического клуба, мастер-классы от грумера, беседа на тему «Хендлер: особенности профессии и ее секреты», показ одежды для домашних питомцев и многое другое, – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в фестивале может участвовать любой желающий вместе со своим питомцем. Прием заявок уже стартовал. А зарегистрироваться необходимо по телефонам: 8(3452) 45-47-29 или 45-93-43.

ИСТОЧНИК KP.RU