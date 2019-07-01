2019-07-01T16:32:11+03:00
Общество

В тюменском экопарке укрепят дорожки по просьбе горожан

Горожане попросили более твердое покрытие
Вадим Бегун
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Тюменцы попросили администрацию, чиновники пошли навстречу. Фото - "ВКонтакте".Тюменцы попросили администрацию, чиновники пошли навстречу. Фото - "ВКонтакте".
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В экопарке «Затюменский» проведут работы по усилению основания дорожек из щепы. Этот материал хорошо впитывает влагу, но при этом ее не задерживает.

Представители администрации города Тюмени провели рабочий объезд по крупным объектам благоустройства. Один из них – экопарк «Затюменский». По сообщению пресс-службы администрации, все высаженные в прошлом году деревья прижились, а вот кустарники перезимовали хуже: есть такие, что не распустились весной. В этот день в парке как раз проводились работы по защите кустарников, растущих вдоль детской площадки.

– В планах локальные работы по усилению основания дорожек из щепы. Этот материал хорошо впитывает влагу, но при этом ее не задерживает, поэтому является очень удобным в эксплуатации, – рассказали в пресс-службе, добавив, что сами тюменцы просили о дорожках с твердым покрытием. Такое решение было бы удобным мамам с колясками и маленькими детьми, которым сложно передвигаться по тропам из щепы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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