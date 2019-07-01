2019-07-01T14:56:02+03:00
Общество

Тюменцев напугал пожар на Червишеском тракте

Они стали делиться видео в социальных сетях
Вадим Бегун
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Жертв и пострадавших нет. Скриншот из видео "ВКонтакте".Жертв и пострадавших нет. Скриншот из видео "ВКонтакте".
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В Тюмени загорелась частная баня на Червишеском тракте. Из-за черного густого дыма, заметного даже издалека, многим тюменцам показалось, что горит магазин.

Видео с места пожара появилось в социальной сети «ВКонтакте» около часа назад. Очевидцы предположили, что на пятом километре Червишеского тракта горит магазин "Памятники". Однако о масштаб чрезвычайного происшествия был несколько преувеличен.

– Произошло возгорание частной бани, – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области. – По предварительным данные, жертв и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что волноваться не о чем. Огонь будет потушен пожарными в ближайшее время. Пока же спасатели работают на месте возгорания.

Пожар в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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