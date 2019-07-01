Тюменцев напугал пожар на Червишеском тракте
В Тюмени загорелась частная баня на Червишеском тракте. Из-за черного густого дыма, заметного даже издалека, многим тюменцам показалось, что горит магазин.
Видео с места пожара появилось в социальной сети «ВКонтакте» около часа назад. Очевидцы предположили, что на пятом километре Червишеского тракта горит магазин "Памятники". Однако о масштаб чрезвычайного происшествия был несколько преувеличен.
– Произошло возгорание частной бани, – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области. – По предварительным данные, жертв и пострадавших нет.
В ведомстве добавили, что волноваться не о чем. Огонь будет потушен пожарными в ближайшее время. Пока же спасатели работают на месте возгорания.
Пожар в Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU