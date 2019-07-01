В Тюменской области количество высокобалльников по математике выросло в 16 раз

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-01T09:59:36+03:00

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Количество выпускников, набравших высокие баллы на экзамене по математике, выросло в 16 раз в Тюменской области.

В регионе продолжаются резервные дни единого государственного экзамена. Уже известно о 53 стобалльниках по математике, русскому языку, физике, химии, истории, литературе, географии и обществознанию.

На экзамене по физике в регионе впервые сразу 9 стобалльников. Кроме этого, в 4 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество тех, кто получил свыше 90 баллов, и в 2 раза выпускников, набравших от 81 балла.

– Количество ребят, которые достигли отметки в 90 баллов и выше по профильной математике, выросло в рекордные 16 раз. Несмотря на высокую сложность заданий на экзамене по химии, по этой дисциплине 19 стобалльников. Такого в истории региона еще не было никогда, – рассказали в пресс-службе Правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU