Прокурору рассказали, что угрожает здоровью тюменцев

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-01T07:42:00+03:00

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Стихийная торговля в Тюмени угрожает здоровью горожан. Такую мысль высказала председатель местной Общественной палаты Ольга Загвязинская.

Прокурор Центрального округа Тюмени Султан Ксимов провел рабочую встречу с Ольгой Загвязинской. Она обозначила существующие на территории округа проблемы. По ее словам, совместное их решение послужит на благо жителям областного центра.

– Несанкционированная торговля в центре города может поставить под угрозу здоровье потребителей, как и деятельность питейных заведений, не всегда соблюдающих закон. Требуется внимание муниципальных властей к заброшенным после сноса аварийного жилья участкам в Заречной части, где собираются асоциальные личности, – сообщила Загвязинская.

Султан Ксимов в свою очередь отметил, что за 5 месяцев этого года прокуратурой выявлено почти семьсот нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для их устранения принесено 58 протестов, внесено 100 представлений, объявлено 19 предостережений, а в суды направлено 125 исков.

ИСТОЧНИК KP.RU