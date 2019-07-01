2019-07-01T05:00:00+03:00
Общество

Погода на 1 июля в Тюмени: лето продолжается

Будет без осадков
Вадим Бегун
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На улице будет почти 30 градусов тепла.На улице будет почти 30 градусов тепла.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 1 июля, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода. Лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +15,+16 градусов, днем потеплеет до 25 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +26. Вечером столбик термометра опустится до отметки +19 градусов.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день – день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая – к ночи ожидай дождя. В это время отцветала малина, начинали цвести лилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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