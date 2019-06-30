Тюменский ЦУМ станет туристическим объектом

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-30T18:04:04+03:00

В нем создадут музей или экспозицию

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В центре Тюмени может появиться еще один объект притяжения туристов. Им станет ЦУМ. Как отметил генеральный директор группы компаний «MagicGroup» Александр Перемятов, базарная площадь начиналась именно в этом районе.

У Центрального универмага своя история, а раритетов, сохранившихся с советских времен много. Именно этой эпохе и будет посвящен музей или экспозиция, которую планируют открыть в ЦУМе, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

С таким проектом, на основе частно-государственного партнерства, создатели нового туробъекта планируют принять участие и в проекте VisitTyumen. Как отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, туристическая отрасль может полноценно развиваться только при условии предпринимательской заинтересованности.

- Привлечь туристов можно только совместными усилиями. Туризм сейчас одна из динамично развивающихся отраслей экономики. И, безусловно, любая инициатива, которая привлечёт гостей в нашу область, заслуживает внимания, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU