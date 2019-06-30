2019-06-30T17:58:10+03:00
Общество

На фестивале «Жара» в Тюмени представили проект парка ярких событий «Алебашево»

Архитекторов вдохновили узоры ковров и резные ананасы на фасадах старинных усадеб
Алена Кульмухаметова
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На фестивале «Жара» в Тюмени представили проект парка ярких событий «Алебашево»На фестивале «Жара» в Тюмени представили проект парка ярких событий «Алебашево»
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Накануне в рамках фестиваля «Жара» тюменцам представили проект финальной концепции event-парка «Алебашево».

Архитекторов парка вдохновили узоры ковров и резные ананасы на фасадах старинных усадеб в историческом центре города. Именно это воплотят в парке.

По задумке центральным объектом станет плавучая сцена. Она может разворачиваться и перемещаться по воде для разных зрительных площадок – вместительного амфитеатра, который рассчитан на семь тысяч человек и зоны для проведения танцевальных мероприятий.

Кроме того, концепция включает павильоны, сеть кафе, туристический центр, различные спортивные и детские площадки. Также тюменцев порадует скалодром для проведения чемпионатов мирового уровня. Для зимнего отдыха предусмотрены зоны рыбалки, дрифта и мотокросса.

По словам организаторов, в концепции отражено 90% пожеланий тюменцев, учтены интересы горожан, бизнес-сообщества, представителей муниципалитета, экологов, лидеров спортивных сообществ и общественных организаций. Например, по просьбе велосипедистов велодорожки пойдут в обход «Алебашево», не будут пронизывать парк изнутри, по предложениям экологов часть парка будет эксплуатироваться на энергии ветра и солнечных батарей, а пожеланию горожан проектировщики учли и дорисовали пляжную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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