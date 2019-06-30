2019-06-30T08:34:25+03:00
Происшествия

В Тюмени с десятого этажа высотки выпал мужчина

Он скончался от полученных травм
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени с десятого этажа высотки выпал мужчина. Фото из открытых источниковВ Тюмени с десятого этажа высотки выпал мужчина. Фото из открытых источников
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Трагедия произошла в субботу 29 июня на улице Геологоразведчиков дом 44 в жилом комплексе "Соседи" в Тюмени в одном из домов «близнецов». С десятого этажа выпал мужчина. Спасать медикам было некого.

Бригада «скорой» прибыла на место происшествия всего через минуты после падения. Но врачам оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Известно, что 41-летний погибший перед происшествием снял номер в хостеле. Далее очевидцы увидели его обнажённым на внешнем фасаде дома на уровне 10 этажа, где располагался его номер, а затем он упал.

Добавим, что в хостеле по данному поводу комментариев не дают, но сообщается, что номер погибшего был заперт изнутри, а наружу он выбрался через окно.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Новопашиной, вызов в отдел полиции № 5 поступил в 19:02. По предварительным данным, это не криминальная гибель. Полиция по данному факту проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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